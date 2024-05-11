ياسمين صبري تمزج بين الأنوثة الجمال في أحدث إطلالة

شاركت النجمة والفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة جذابة، مرتدية فستان باللون الأبيض، مع تسريحة شعر أنيقة، مما حازت على الإعجاب الكبير من محبيها.

مسلسل"رحيل"

أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "رحيل" بطولة كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل "رحيل"

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل"، وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل.