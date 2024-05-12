تسريبات تكشف إمكانات جبارة لهاتف فيفو Vivo X100s

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Vivo X100s القادم من شركة فيفو الصينية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف في السوق الصينية أولًا ثم سيشهد الهاتف إطلاقًا عالميًا.

بحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو Vivo X100s سيحصل على شاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.78 بوصة، مع دقة 1.5K ومعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية.

يقدم هاتف فيفو Vivo X100s نظام كاميرا ثلاثي في الخلف يتكون من وحدتين بدقة 50 ميجابكسل ووحدة واحدة بدقة 64 ميجابكسل، والتي ستكون عبارة عن كاميرا مقربة بيريسكوب ذات تقريب بصري 3x.

من المتوقع أن تأتي الكاميرات بطبقة ZEISS T*، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يحتوي هاتف فيفو Vivo X100s على بطارية تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 100 وات.