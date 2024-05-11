لم يعد لها وجود.. تقارير إعلامي تكشف حقيقة «القبة الحديدية»

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن أفق التصعيد ما زال مستمرًا في الجنوب اللبناني، قام حزب الله بتنفيذ 6 عمليات بإتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية استخدموا فيها الصواريخ والعديد من الأسلحة في مناطق عسكرية والتي تم استهدافها عدة مرات قبل ذلك.

وأشار سنجاب، خلال مراسلته للقناة، أن ما حدث يكشف أن منظومة اعتراض الصواريخ «القبة الحديدية» في الجانب الإسرائيلي لم يعد لها وجود على الإطلاق على الحدود الجنوبية اللبنانية، منوهًا إلى أن يوم أمس شهد إطلاق الصواريخ التي تجاوزت 120 صاروخًا أطلقت من الجنوب اللبناني مستهدفة أهداف عسكرية إسرائيلية أبرزها مستعمرة كريات شمونة التي استهدفت بعشرات الصواريخ دون صدها.

وواصل: « فكرة عودة المستوطنين إلى الشمال الإسرائيلي مستبعدة حتى لو تم التوصل إلى إتفاق هدنة في قطاع غزة سينعكس بهدنة في الجنوب اللبناني، ولكن المستوطنون لن يأمنوا لدولة الاحتلال وفقًا للتقديرات التي يتم متابعتها في لبنان إلا بإنسحاب حزب الله لمسافة 10 كليومترات من الحدود الجنوبية اللبنانية وهذا ما يرفضه حزب الله بشدة طالما أن هناك إحتلال إسرائيلي لعدد من البلدات اللبنانية».