أستاذ لغات : إسرائيل زرعت بعقلية غربية استعمارية في المنطقة

كشف الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، عن شهادته علي أيام الدموع والدم في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أكرم خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة “EXTRA NEWS”، أن إسرائيل كيان غريب ونموذج للعقد النفسية، موضحًا أن إسرائيل زرعت بعقلية غربية استعمارية في المنطقة.

وتابع: "هذا الكيان الاسرائيلي غريب عن المكان الموجود فيه، ولا يفهمون طبيعة المكان وزرع بعقلية غربية استعمارية وهذا الكيان لغرابته فيدافع عنه الجميع بإستماتة ولكن هناك نهاية، ولا يمكن أن يتطبع مع هذه الأرض لأنه جسم غريب زرع بها.