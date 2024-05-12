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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فريدة سيف النصر تكشف أسرار حياتها مع عمرو الليثي غدا

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

تحل الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة علي برنامج واحد من الناس، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو الليثي غدا الاثنين . 

تكشف فريدة سيف النصر عن أسرار وكواليس لايعرفها أحد عن حياتها الفنية والإنسانية في  أجرأ حواراتها وبدايتها الفنية وأسرار غيابها عن الدراما ثم عودتها.

وتكشف عن الإصابات الني تتعرض لها في أثناء التصوير وآخرها بمسلسل العتاولة، والهجوم الكبير بعد خلعها الحجاب ووفاة أخيها، وأصعب الإشاعات التي تعرضت لها، وكام مرة تزوجت ، والخلاف بينها وبين والفنانة عفاف شعيب وهل تعرضت للسحر. 

 

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مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

وتم الاعلان عن تقديم جزء ثان منه خلال  شهر رمضان القادم ، وذلك بعد النجاح الذى حققه العمل.

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