محلل سياسي: الحرب لن تنتهي بوجود نتنياهو

قال فراس ياغى المحلل السياسي والخبير فى الشئون الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يكذب على الجمهور داخل إسرائيل.

وأضاف فراس ياغى المحلل السياسي والخبير فى الشئون الإسرائيلية، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "نتنياهو ليس هدفه تحرير الأسرى.. الحالة في اسرائيل من مظاهرات أهالي المحتجزين تضغط على نتنياهو وقد تؤثر مستقبلا".

وأشار إلى أن 54% من الاسرائيليين مقتنعين أن نتنياهو يبحث عن أهدافة الشخصية ولا يبحث عن تحرير الأسرى، مضيفا: "لن تكون هناك نهاية للحرب بوجود نتنياهو على رأس حكومة الاحتلال".