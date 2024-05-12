أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجا بيكسل.. وهاتف شاومي الأكثر مبيعًا بـ6 آلاف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أفادت تقارير أن شركة أبل تقترب من إتمام صفقة مع شركة OpenAI لتشغيل ميزات هواتف آيفون القادمة باستخدام روبوت الدردشة ChatGPT.

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Vivo X100s القادم من شركة فيفو الصينية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف في السوق الصينية أولًا ثم سيشهد الهاتف إطلاقًا عالميًا.

حقق هاتف Xiaomi Redmi 13C من شركة شاومي مبيعات كبيرة جدًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد الهاتف من الهواتف الأكثر مبيعًا للشركة مع سعر مناسب لمعظم الفئات إلى جانب تصميمه الأنيق ومواصفاته المميزة.

تلقى هواتف فئة "رينو" من شركة أوبو الصينية رواجًا كبيرًا بين الشباب، حيث تقدم الهواتف عددًا من المواصفات الكبيرة مثل المعالج القوي والشاشة والكاميرا ذات الجودة الفائقة وكذلك البطارية الضخمة.

يتميز هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج كونه أحد أنسب هواتف الشركة في السعر، بالإضافة إلى أنه يضم عددًا كبيرًا من الميزات أبرزها بطارية ضخمة 5000 مللي أمبير، وكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل.