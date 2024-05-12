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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجا بيكسل.. وهاتف شاومي الأكثر مبيعًا بـ6 آلاف جنيه

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تقارير : أبل تقترب من إتمام صفقة مع شركة OpenAI لصالح آيفون 

 

أفادت تقارير أن شركة أبل تقترب من إتمام صفقة مع شركة OpenAI لتشغيل ميزات هواتف آيفون القادمة باستخدام روبوت الدردشة ChatGPT.

 

تسريبات تكشف إمكانات جبارة لهاتف فيفو Vivo X100s 

 

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Vivo X100s القادم من شركة فيفو الصينية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف في السوق الصينية أولًا ثم سيشهد الهاتف إطلاقًا عالميًا.


قلب السوق.. هاتف شاومي الأكثر مبيعًا بـ6 آلاف جنيه 

 

حقق هاتف Xiaomi Redmi 13C من شركة شاومي مبيعات كبيرة جدًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد الهاتف من الهواتف الأكثر مبيعًا للشركة مع سعر مناسب لمعظم الفئات إلى جانب تصميمه الأنيق ومواصفاته المميزة.


بسعر مناسب جدًا.. أحدث وأقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة 

 

تلقى هواتف فئة "رينو" من شركة أوبو الصينية رواجًا كبيرًا بين الشباب، حيث تقدم الهواتف عددًا من المواصفات الكبيرة مثل المعالج القوي والشاشة والكاميرا ذات الجودة الفائقة وكذلك البطارية الضخمة.

 

أرخص موبايل سامسونج في السوق بكاميرا 50 ميجا بيكسل 

 

يتميز هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج كونه أحد أنسب هواتف الشركة في السعر، بالإضافة إلى أنه يضم عددًا كبيرًا من الميزات أبرزها بطارية ضخمة 5000 مللي أمبير، وكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل.  

 

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