كاتب صحفي: تأييد سياسي وشعبي لموقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إن مصر موقفها واحد لا تهجير الشعب الفلسطيني والدعم للقضية الفلسطينية سياسيًا، من خلال إصرار مصر على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لها.

وأشار "أيوب"، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن التحرك المصري على المستوى الدولي، لعب دورًا كبيرًا لتغير وعي قادة العالم ناحية القضية الفلسطينية.

وأضاف، أن مصر دائمًا ما تعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا لها، كما أنها دائمًا ما تؤكد على ضرورة حصول فلسطين على حقها والعمل على حل الدولتين.

ونوه، بأن هناك تأييدًا سياسيًا وشعبيًا لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية، وبالتالي خروج الشعب المصري للميادين أمس هو دليل على أن فلسطين قضية هامة مصرية.