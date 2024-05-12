أستاذ علوم سياسية: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية لا يحتاج إلى مزايدة

قال الدكتور محمد سالمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تكاد تكون من أكثر القضايا تعقيدا تاريخيا.

وأضاف الدكتور محمد سالمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى،: "تاريخيا القضية الفلسطينية من أكثر القضايا التي تستدعي عدد من الفاعلين".

وأشار: "القضية الفلسطينية هي من أكثر القضايا التي استدعت عددا كبيرا من الفواعل إقليميا ودوليا"، موضحا: "الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية لا يحتاج إلى مزايدة عليه".

واسترسل: "الدور المصري تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية لم يتأرجح ولم يحدث له أي نوع من الاهتزاز وهو أهتمام أصيل"، مؤكدا أن الدولة المصرية أكثر دولة في العالم قدمت اهتماما للقضية الفلسطينية".