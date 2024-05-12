أهالي 600 جندي إسرائيلي يطالبون جيش الاحتلال بوقف اجتياح رفح

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، بأن أهالي 600 جندي يبعثون رسالة لقيادات جيش الاحتلال يعارضون فيها اجتياح رفح.

وبحسب الهيئة، قال أهالي الجنود إنهم لا يثقون في القيادة ولن يقفوا مكتوفي الأيدي وأبناؤهم في خطر.

من جانب آخر، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي حثوا القادة السياسيين على اتخاذ قرارات وصياغة استراتيجية واضحة بشأن الحرب في قطاع غزة.

كما وُرد أن أعضاء مجلس الوزراء حذروا نتنياهو من أن سلوك إسرائيل وعدم قدرتها على اتخاذ قرار في الأسابيع القليلة الماضية أدى إلى "المخاطرة بالأرواح".

وأمس أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن إسرائيل ربما استخدمت أسلحة أمريكية بطرق "تتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

التقرير الذي وُصف بـ"المتناقض"، لم يصل إلى حد الإعلان أن إسرائيل انتهكت فعلاً التزاماتها الدولية، بشكل يجبر إدارة الرئيس جو بايدن على وقف إمدادات الأسلحة والذخائر الأميركية.

وقالت الوزارة، في التقرير، إنه "من المعقول تقييم أن الأسلحة الأمريكية قد استخدمت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في حالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي، أو مع أفضل الممارسات الراسخة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين"، مضيفاً: "ولكن طبيعة الصراع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج قاطعة بشأنها".