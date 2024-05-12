توفيق السيد: اختيار ناصف حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة خاطئ

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن محمود ناصف حكم مباراة الأهلي وبلدية المحلة، من الحكام الصاعدين المميزين، ولكن الدفع به في مثل هذه المباراة، يعد أمر صعب عليه.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا بد من لجنة الحكام مساعدة عناصره، وبالتالي كنت لا أفضل تواجد ناصف في مباراة على ملعب صعب مثل استاد غزل المحلة، وهو ما ظهر على قراراته التي جاءت بشكل متفاوت".

وأضاف توفيق السيد: "أحمد شعبان الحكم المساعد من المميزين واعتبره رجل المباراة الذي لم يخطئ في الألعاب التي كانت مثيرة للجدل في المباراة".

وقال الحكم الدولي السابق: "لعبة التدخل على أكرم توفيق من مؤمن راضي لاعب بلدية المحلة كانت تستوجب الطرد بشكل مباشر، ولكن ما أوقفني أن اللعبة لم تحتسب خطأ من الأساس، وتفسيري عدم تدخل طارق مجدي حكم الفيديو هو أنه رأي بأن اللعبة تحمل القوة فقط".

واختتم: "قرارات إلغاء هدفي الأهلي صحيحة ولكن كنت أنتظر من الحكم محمود ناصف القوة في اتخاذ القرار، واتخاذ وقت في ضبط زوايا التسلل جاءت بسبب صعوبة الملعب والوقت بدل الضائع كان منطقي".