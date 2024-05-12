رئيس بلدية المحلة: أرفض التعليق على أداء الحكام ولن نقف أمام احتفال ماجد هاني

قال مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، إن فريقه قدم مستوى مميز أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع الشامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "راضي عن مستوى الفريق بشكل كبير والجهاز الفني، ولدي ثقة في عودة الانتصارات".

وأضاف مصطفى الشامي: "لا أحب التعليق على قرارات الحكام، ولكن كنت أرى أننا نستحق أفضل من ما حدث خلال المباراة، ولكن هدفنا هو البقاء في الدوري ونركز على هذا الهدف".

واستطرد: "محمد رجب مدافع الفريق معار من الاتحاد السكندري وحسام أشرف وماجد هاني معارين من نادي الزمالك، ولم نتحدث حول تجديد إعارتهم، واحتفال هاني لن نقف أمامه".