جهاد جريشة: لاعب البلدية استحق الطرد أمام الأهلي.. وهدف موديست صحيح

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أنه من الضروري خضوع طواقم التحكيم على استخدام تقنية VAR بشكل أسبوعي لتقليل زمن مراجعة اللقطات المثيرة للجدل وتطوير الأداء بشكل عام.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : في مباراة الأهلي وبلدية المحلة ارتكب مؤمن راضي مخالفة كبيرة ضد أكرم توفيق، وكانت تستحق بطاقة صفراء جديدة بخلاف التي كان قد حصل عليها وبالتالي طرده للإنذار الثاني.

وأضاف : في لقطة هدف أنتوني موديست لا يوجد أي خطأ على لاعبي الأهلي، وبالتالي الهدف صحيح تماما.. الحكم محمود ناصف يسير بشكل جيد ولكن ليس من الطبيعي أن يدير ٥ مواجهات فقط منهم ٣ مباريات لنفس الفريق وهو بلدية المحلة.

وأشار جريشة الى أهمية عدم تكرار طواقم التحكيم في فترة زمنية قصيرة، وأن رئيس لجنة الحكام لم يقدم المطلوب منه رغم تقاضيه راتبا بالدولار.