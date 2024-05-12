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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمين صندوق الزمالك: الإصابة منعت شيكابالا من التواجد بمباراة نهضة بركان

الزمالك
الزمالك

قال حسام المندوه الحسيني أمين صندوق نادي الزمالك، إن الجميع يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل مباراة العودة، مؤكدا أن المعنويات عالية وفي تركيز كبير من كل الأطراف .

واضاف المندوه الحسيني في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن مسؤولي نهضة بركان قدموا كل أوجه التعاون ومرحبين بالفريق والبعثة بشكل كبير .

وواصل تصريحاته أن هناك جلسة بعد قليل بين حسين لبيب رئيس الزمالك واللاعبين في الفندق من أجل تحفيز اللاعبين والكل ثقة في هذه المجموعة المميزة من اللاعبين

وعلق امين صندوق نادي الزمالك علي البيان الذي صدر من النادي ضد حكام الفار في الذهاب والاياب مؤكدا أن الاتحاد الافريقي لم يرد وكان يتمني عدم وجود مثل هذه الأمور اتقاء للشبهات من أجل خروج المباراة بشكل جيد

واختتم تصريحه، بأن هناك 11 راجل في الملعب ويتحمل المسؤولية ويقدر احلام وجماهير الزمالك والكل سيقاتل من أجل الفوز ، مؤكدا أن هناك مكافآت مالية كبيرة في المكسب وحصد البطولة واللاعبون يعرفون هذا الأمر جيدا، كاشفا أن شيكابالا كان يرغب في التواجد في المباراة ولكن الإصابة منعته من التواجد وسيكون داعما للفريق في مباراة الإياب .

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