عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: راض عن أداء مجلس الزمالك 90٪ ولن أعود لقناة النادي

خالد الغندور
خالد الغندور

اكد خالد الغندور قائد الزمالك السابق أن العمل في قناة الزمالك مرحلة وانتهت ولن تعود ويتمني التوفيق الموجودين الآن في القناة وأنه غير نادم إطلاقا علي هذا الأمر وقناة الزمالك كانت تحتاجه في هذا الوقت ورغبته العمل في قناة عامة.

وأضاف خالد الغندور في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن هناك إعلاميين زملكاوية ولكنهم يدافعون عن الأهلي أكثر وعندما يراهم علي الشاشة يكون مندهشا، مؤكدا أن رحيله عن القناة ليس له دخل من المجلس الحالي ورحل عن القناة قبل الانتخابات .

وواصل خالد الغندور تصريحاته أنه راضي عن مجلس الزمالك بنسبة 90٪ ونجح في ملفات كثيرة أبرزها فتح القيد والصفقات وتجديد التعاقدات وغيرها من الملفات المهمة التي نجحوا في حلها واتمني لهم التوفيق والدعم .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

36 جنيها| مفاجأة قريبة بشأن سعر الدولار وهذا ثمنه الآن بالبنوك

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

ترشيحاتنا

نجم نهضة بركان السابق: الزمالك حاليا ضعيف.. نصف قوتهم كانت بسبب كهربا

بعد زعم عودة حماس للتواجد بها.. تجدد الصراع الإسرائيلي في جباليا شمال غزة

الرئيس الكولومبي يضع نتنياهو في مساواة مع هتلر: لن تكون بطلاً

على طاولة قمة البحرين.. تعاون عربي في التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي

سيطرة مدنية إسرائيلية.. ملامح خطة اليوم التالي للحرب في غزة المقرر طرحها قريبًا

عاصفة شمسية نادرة تصبغ سماء تشيلي باللون الأرجواني |شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري طب نفسي يوضح بعض النصائح لتحسين العلاقة الصحية بين المقبلين على الزواج

أخذت الخطوة وخايف متكملش.. طرق للاستمرار فى التوقف عن التدخين

6 خطوات لدولاب منظم ونظيف وخالٍ من الفوضى

للترطيب والحماية من الشمس.. 4 منتجات أساسية للعناية بالبشرة في الصيف

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-