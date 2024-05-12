خالد الغندور: راض عن أداء مجلس الزمالك 90٪ ولن أعود لقناة النادي

اكد خالد الغندور قائد الزمالك السابق أن العمل في قناة الزمالك مرحلة وانتهت ولن تعود ويتمني التوفيق الموجودين الآن في القناة وأنه غير نادم إطلاقا علي هذا الأمر وقناة الزمالك كانت تحتاجه في هذا الوقت ورغبته العمل في قناة عامة.

وأضاف خالد الغندور في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن هناك إعلاميين زملكاوية ولكنهم يدافعون عن الأهلي أكثر وعندما يراهم علي الشاشة يكون مندهشا، مؤكدا أن رحيله عن القناة ليس له دخل من المجلس الحالي ورحل عن القناة قبل الانتخابات .

وواصل خالد الغندور تصريحاته أنه راضي عن مجلس الزمالك بنسبة 90٪ ونجح في ملفات كثيرة أبرزها فتح القيد والصفقات وتجديد التعاقدات وغيرها من الملفات المهمة التي نجحوا في حلها واتمني لهم التوفيق والدعم .