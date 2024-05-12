هدف صحيح وآخر ملغي.. جهاد جريشة يقيم أداء حكام مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أشاد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة بآداء محمود ناصف حكم الساحة الذي أدار مباراة بلدية المحلة والأهلي ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف على ستاد غزل المحلة.

وقال جريشة في اصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": هاني عبد الفتاح وأحمد عبد المنعم شعبان، الحكام المساعدين في مباراة بلدية المحلة والأهلي قدما مباراة مميزة، ونجحا في اتخاذ قرارات حاسمة رفقة حكم الساحة محمود ناصف، وأبرزها هدف الأحمر الثاني الذي سجله الفرنسي أنتوني موديست في الوقت القاتل، فالهدف صحيح ولا يو جدبه أي شك.

وتابع: قرار الحكم محمود ناصف بإلغاء هدف للأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا "صائب" نظرًا لوقوع اللاعب في مصيدة التسلل، بجزء بسيط من جسمه.