مصطفى الشامي: بلدية المحلة قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي.. وعبد الرؤوف مستمر

علَقَ مصطفى محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة على خسارة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 1-2 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز على ستاد غزل المحلة.

وقال الشامي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":

راضِ عن آداء اللاعبين أمام الأهلي اليوم، وتقدمنا بهدف وكنا قاب قوسين أو أدنى من حصد النقاط الثلاث رغم فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين.

وأضاف: آداء بلدية المحلة في تطور مع أحمد عبد الرؤوف من مباراة لأخرى رغم تراجع النتائج، ولكن هدف مجلس الإدارة كان معلنًا من بداية الموسم وهو البقاء في الدوري الممتاز، ولذلك فإن أحمد عبد الرؤوف مستمر مع الفريق لنهاية الموسم ولا توجد أي نية للتغيير.