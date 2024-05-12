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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم نهضة بركان السابق: الزمالك حاليا ضعيف.. نصف قوتهم كانت بسبب كهربا

كهربا
كهربا

قال سمير ويدار لاعب نهضة بركان السابق إن الزمالك وفريق نهضة بركان يستحقان التواجد في نهائي كأس الكونفدرالية هذا الموسم .

وأضاف لاعب نهضة بركان السابق في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي على قناة mbc : " زيزو وأحمد فتوح أبرز لاعبي الزمالك أمام فريق نهضة بركان وستكون المواجهة صعبة وقوية على الفريقين مشددا على أن نهضة بركان يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المغرب لتسهيل مهمة مباراة الإياب خاصة ان فريق الزمالك هذه النسخة أضعف من نسخة ٢٠١٩ ".

وتابع " فريق نهضة بركان يقدم مبارايات قوية على أرضه ووسط جماهيره خاصة بعد الفوز القوي والصعب على فريق ابو سليم الليبي في الدور ربع النهائي، مشيرا إلى أن الزمالك في موسم ٢٠١٩ كان كهربا نصف قوة الفريق في هذا التوقيت وهو غير متواجد حاليا ".

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