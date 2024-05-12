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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: لا بديل عن الدولة الفلسطينية

صدى البلد

أشادت صحيفة "الأهرام" باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول، بغالبية ساحقة، قرارًا يوصى مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي. 

وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد، نوهت "الأهرام" إلى ترحيب مصر بهذا القرار إذ اعتبرت القرار تاريخيًا، وبمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدوره في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بالتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة، لاسيما مدينة رفح الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر إنسانية جمة نتيجة السيطرة الإسرائيلية على المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية.

وشددت على أن سعي الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، يعكس النضال الفلسطيني بأشكال مختلفة.

ولعل ذلك يتفق مع المساعي والتحركات المصرية الرامية إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

واختتمت افتتاحيتها قائلة: "يتضح يوما بعد آخر أن الدعم الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين. يخدم الفلسطينيين وإسرائيل، بل يسهم في إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها".

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