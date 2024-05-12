من الأفضل موبايلات iPhone أم سامسونج؟ Apple تبدأ في إدخال الذكاء الاصطناعي

وفقًا لمصدر مطلع، فإن شركة آبل في المراحل الأخيرة من التفاوض على صفقة مع OpenAI.

وترغب الشركة ومقرها كوبرتينو في استخدام ChatGPT لتشغيل بعض ميزاتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل iOS 18 القادم.

ومع ذلك، يقول المصدر إن الشركتين ليستا في عجلة من أمرهما للإعلان عن الصفقة رسميًا حتى الآن. تفيد تقارير سابقة بأن شركة آبل تجري محادثات مع Google لاستخدام دردشة البوت التي تعمل بالذكاء الاصطناعي Gemini أيضًا. لذلك، لا تزال شركة تصنيع الهواتف الذكية تبحث عن خيارات أخرى.

ومن المثير للاهتمام، تشير الشائعات الأخيرة إلى أن شركة آبل ستحاول استضافة معظم ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها، مما يسمح لمعالج الجهاز بأداء معظم المهام الصعبة، بينما سيتم تنفيذ الباقي بواسطة مراكز بيانات Apple. سيمنح هذا شركة آبل ميزة على المنافسين من حيث السرعة والخصوصية.

ومع ذلك، قد لا يكون هذا ممكنًا إذا عقدت Apple صفقة مع OpenAI.