إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص أجرة بطريق «الداخلة - العوينات»

أصيب 12 شخصا، منذ قليل، إثر انقلاب ميكروباص أجرة كان يقلهم بطريق العوينات الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وجميعهم عمال بإحدى الشركات الزراعية، ومن مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتم تحويلهم إلى مستشفى الداخلة العام.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص أجرة يستقله 12 عاملا زراعيا، جميعهم من محافظة أسيوط، بطريق الداخلة العوينات، وبياناتهم كالتالي: وليد مصطفى حسن، 19 عاما، وعبد العزيز محمد أحمد، 28 عاما، ورزق رمضان سيد، 14 عاما، وخالد مصطفى شعبان، 15 عاما، وعاطف محمد شعبان، 31 عاما، ومحمود عكاشة فرج، 20 عاما، وعمرو عادل فرج، 17 عاما، وخلف سعيد سيد، 34 عاما، وهاني عكاشة فرج، 18 عاما، وأحمد فرج عبد الواحد، 16 عاما، ومحمد حنفي عبدالقادر، 44 عاما، ومحمد مصطفى شعبان، 21 سنة.

وجميعهم من محافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة.