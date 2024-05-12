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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد الطيف تغطية جديدة، حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة موافقته على وضع آليات خاصة بتحديد أعداد المقبولين في الجامعات الخاصة، وذلك خلال العام الدراسي القادم 2024/2025، من خلال تشكيل لجان دورها فحص الإمكانيات المادية والبشرية بجميع الكليات الراغبة في أن يكون لديها زيادة في أعداد المقبولين بها الفصل الدراسي القادم.

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كما أعلن المجلس أنه أقر تحديد أدوار تخرج خريجي كلية الطب، وبالتالي تختلف عما تم اعتماده في عام 2011 (يوليو، سبتمبر، فبراير)، حيث يكون كما هو متبع وطبقًا لتحديد بدايات الامتياز من خلال لجنة القطاع، ليكون الدور الأول في دور ديسمبر، كما تنتهي الامتحانات في شهر يناير، بينما تعلن النتائج في شهر فبراير، ويبدأ الامتياز في 1 مارس.

وكشف الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس سبق وأن وافق على عدد من الموضوعات، من بينها:

بدء الدراسة ببرامج الماجستير المهني والأكاديمي في علوم التمريض بكلية التمريض بالجامعة البريطانية في مصر.

- مذكرة التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة.

- تجديد اتفاق التعاون بين الجامعة المصرية الروسية الدولية وجامعة الصداقة بين الشعوب Round بروسيا.

- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية وجامعة كارلز هوخشولة بألمانيا.

- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في غرونوبل بفرنسا.

- تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة موسكو للعلوم الإنسانية بروسيا.

- اتفاقية التعاون بين جامعة 6 أكتوبر وإحدى شركات الخدمات الغذائية في مصر.

- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالسعودية.

كما صرح الدكتور عادل عبد الغفار أن المجلس وافق على تخصيص نسبة 5% من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

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