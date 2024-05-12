الجيش الإسرائيلي يتهم نتنياهو بالتسبب في إطالة الحرب وعدم تحقيق تقدم سياسي

نقل موقع "والاه" الإسرائيلي أن الجيش يتهم حكومة نتنياهو بعدم استغلال الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي.

وذكر الجيش وفقًا لموقع “والاه” الإسرائيلي أن الإنجازات في غزة قد تتآكل مع تعثر المفاوضات بشأن إعادة المُختطفين.



وكان قد قال قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش" أجدّد دعوتي ودعوة العالم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "أدعو إلى الإفراج غير المشروط عن الرهائن وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية".

واعتبر الأمين العام أن وقف إطلاق النار لن يكون سوى بداية طريق العودة من الدمار والصدمة التي خلفتها الحرب، حيث تتسبب الحرب في غزة في معاناة إنسانية مروعة.

وذكرت وكالة الأونروا أن نحو 300 ألف شخص غادروا من رفح مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين.

وأكدت الأونروا أنه لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في قطاع غزة.