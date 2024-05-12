البيئة: تسليم المحطة الوسيطة بمدينة تلا لاستيعاب 550 طن قمامة يومياً

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن تسليم المحطة الوسيطة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ، ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمدينة؛ وذلك بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري.

وأوضحت وزيرة البيئة ان المحطة تقع على مساحة ٧٦٠٠ متر مربع، لاستيعاب ٥٥٠ طن يوميا بدل من ٢٣٠ طن يوميا قبل توسعة المحطة ،وتحتوي علي سور خرساني بكامل محيط المحطة و رامب خرساني و بلاطات خرسانية بمساحة ٤٠٠٠ متر مسطح، و ثلاثة بناكر خرسانية بسعة ٣٧٨ طن يوميا، بالإضافة لغرفة للأمن و الميزان و الإدارة و المخزن و المصلي، مع بوابة دخول و خروج رئيسية للمحطة و ١٢ عمود كهربائي و شبكة صرف رئيسية وخزان للصرف وميضة خارجية، ومنظومة للحريق وميزان بسكول.

وأشارت إلى أن تسليم تلك المحطة يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

198366f7-8f38-45fe-b87a-a8f584c795d0

c7f7dd35-f9ec-4f0e-9b54-7189644e709e

46f8e345-336f-424f-b55e-7b9f67ca09ae

842c480a-c21d-4bfa-8409-5d72585a1b18