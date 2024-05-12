عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: تسليم المحطة الوسيطة بمدينة تلا لاستيعاب 550 طن قمامة يومياً

صدى البلد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن تسليم المحطة الوسيطة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ، ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمدينة؛ وذلك بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري.

وأوضحت  وزيرة البيئة ان المحطة تقع على مساحة ٧٦٠٠ متر مربع،  لاستيعاب ٥٥٠ طن يوميا بدل من ٢٣٠ طن يوميا قبل توسعة المحطة ،وتحتوي علي سور خرساني بكامل محيط المحطة و رامب خرساني و بلاطات خرسانية بمساحة ٤٠٠٠ متر مسطح، و ثلاثة بناكر خرسانية بسعة ٣٧٨ طن يوميا، بالإضافة لغرفة للأمن و الميزان و الإدارة و المخزن و المصلي، مع بوابة دخول و خروج رئيسية للمحطة و ١٢ عمود كهربائي و شبكة صرف رئيسية وخزان للصرف وميضة خارجية،  ومنظومة للحريق وميزان بسكول.

وأشارت إلى أن تسليم تلك المحطة يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

198366f7-8f38-45fe-b87a-a8f584c795d0
198366f7-8f38-45fe-b87a-a8f584c795d0
c7f7dd35-f9ec-4f0e-9b54-7189644e709e
c7f7dd35-f9ec-4f0e-9b54-7189644e709e
46f8e345-336f-424f-b55e-7b9f67ca09ae
46f8e345-336f-424f-b55e-7b9f67ca09ae
842c480a-c21d-4bfa-8409-5d72585a1b18
842c480a-c21d-4bfa-8409-5d72585a1b18
aa65b184-0777-4b8f-b689-e3e4dfd0012b
aa65b184-0777-4b8f-b689-e3e4dfd0012b

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

يوسف عدلي مربي النعام.. مصرع أصغر رجل أعمال بمصر في حادث سير

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

ترشيحاتنا

واقعة الكلب.. قرار عاجل ضد زوج الإعلامية أميرة أبو شنب.. تفاصيل

20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

بعد افتتاح السيسي مسجد السيدة زينب اليوم .. اعرف سر دعائها لمصر

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور رئيس السريانية |صور

وكيل الشيوخ: نعيش العصر الذهبي للشباب.. والاستثمار الرياضي توجه استراتيجي

هدوء في لجان التيرم الثاني بالمدارس.. وتعليم القاهرة: الامتحانات خالية من الأخطاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكراه| نجوم جسدوا شخصية إستيفان روستى.. وقصة إصابة زوجته بالجنون

احذر شرائها.. 6 سيارات تفقد قيمتها بسرعة البرق

بدون فيروس أو سرطان.. الإرشاد البيطري تكشف مفاجأة عن حشرات السمك المنتشرة

أقل من 10 جنيهات.. طريقة عمل المناقيش السوري بالزعتر

فيديو

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-