مسئولون بالخارجية الأمريكية يهاجمون «بايدن»: تزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة مشكلة قانونية وليست سياسية

هاجم مسئولين سابقون في وزارة الخارجية الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، وقالوا إن واشنطن تجنّبت التطرق لواجباتها القانونية في تقرير الأسلحة المرسلة لإسرائيل، وفق ما ذكرت شبكة ايه بي سي نيوز الأمريكية.

ونقلت «إيه بي سي نيوز» عن مسئولين سابقين بالخارجية الأمريكية أن تقرير إدارة بايدن غير مكتمل بأفضل الأحوال ومضلل بشكل مقصود.

كما ذكر المسئولون السابقون أنه على إدارة بايدن إدراك أن تزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة هو مشكلة قانونية وليست سياسية.

ولفت المسئولون السابقون بالخارجية الأمريكية إلى أن أكثر من 34 ألف فلسطيني بينهم 14 ألف طفل قتـ.ـل معظمهم بذخائر أمريكية.

في هذا السياق، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل 28 فلسطينيًا بينهم أطفال وأسرى سابقون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.