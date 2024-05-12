عقب افتتاح مسجد السيدة زينب.. الأعلى للطرق الصوفية يشكر الرئيس السيسي

وجه الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومريديها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين.

وأشاد بتدخلات الرئيس غير المسبوقة في جميع القطاعات التي تشهد نهضة كبيرة حاليًا، معربا عن سعادته بقرار الرئيس بتطوير أضرحة الصالحين.

وقدم القصبى الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وجميع مساجد أل البيت مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بتطوير أضرحة ومساجد آل البيت.

وأكد القصبي حرص القيادة السياسية الدائم على تطوير واجهة مصر الحضارية الإسلامية مشيرًا إلى أنها سيكون لها شأن مختلف عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير.

وأشار إلى أن ترميم وتطوير مسجد السيدة زينب رضى الله عنها تم في وقت قياسي مثل غيره من مساجد أل البيت فأصبح تُحفة معمارية .