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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هويتنا مصرية.. الشباب تُطلق النُسخة الأولى من ملتقى الوعي الأثري المصري

صدى البلد

 أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، فعاليات مُلتقي الوعي الأثري المصري في نسخته الأولي ، تحت شعار «هويتنا مصرية» ،  في إطار المبادرة الوطنية كنوز الــ27 ، بمشاركة الكيان الشبابي "اتحاد طلاب تحيا مصر" ، بمكتبة القاهرة الكبرى- الزمالك ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .


وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن المتحدثين أكدوا أهمية تضافر جهود مختلف المؤسسات المجتمعية نحو بناء وعي الشباب بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر، والمواقع الأثرية والتراثية، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم رؤية مصر في بناء مجتمع متحضر يحافظ علي تراثه وتاريخه، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ، بالإضافة إلي فتح مدارك الشباب على محددات الهوية الوطنية عبر الاطلاع على التراث الوطني والتاريخ، والآثار، والمعالم السياحية البارزة في بلادنا، بما يشكل منظومة ثرية لوعي وطني أمام شباب الجمهورية الجديدة .


وتقدم وزارة الشباب والرياضة للنشء والشباب رصيداً من الوعي الوطني الذي يمكن كلاً منهم من الاطلاع على مفردات التراث الوطني ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية ومنظومة القيم، وكذا خلق وتدريب كوادر وطنية شابة، تقوم بدورها في التعريف والترويج بالوجهات السياحية والثقافية الرائدة في الدولة ، بالإضافة إلي زيادة الوعي المجتمعي بأهمية السياحة التاريخية والتراثية من خلال مبادرات مخصصة للشباب تشجعهم على التعرف على تراث الآباء والأجداد وقيمهم العربية الأصيلة التي تعزز شعور الانتماء والفخر لديهم .


يذكر أن مبادرة "كنوز الـ27" أطلقت في 18 يونيو عام 2022 بهدف تعريف المواطنين بكنوز وحضارة مصر التي تمتلك ثلثي آثار العالم وتضم كافة أنواع السياحة من شاطئية وثقافية وأثرية وعلاجية وغيرها، حيث تم اختيار اسم "كنوز الـ27" لأن كل محافظة تضم مجموعة هائلة من الآثار يجب تسليط الضوء عليها مع توجيه المواطنين بأماكنها وتوعيتهم بطرق التعامل معها والحفاظ عليها فالأثر هو الشاهد الوحيد على العصر، حيث قدمت المبادرة رحلات ترفيهية توعوية للشباب للتعرف على أهم معالم مصر الأثرية والطبيعية.

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