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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: القوافل الطبية تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين

صدى البلد

أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين ، أن القوافل الطبية تساهم فى تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين، وتساعد في تخفيف العبء المالى عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين، حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبى، من خلال تقديم جميع الخدمات الصحية والكشف المبكر والعلاج المجانى للأمراض المختلفة.


جاء ذلك خلال متابعة المحافظ ، جهود مديرية الشباب والرياضة في تنظيم قافلة طبية مجانية، بمركز شباب معدية مهدى، بمركز مطوبس، بالتعاون مع "مؤسسة راعى مصر" الطبية، بإشراف مديرية الشئون الصحية، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى مختلف التخصصات، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.


ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن القافلة تقدم خدماتها الطبية المجانية في مختلف التخصصات "الباطنة - الأطفال - الجلدية - رمد العيون - العظام" وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى خدمة السونار وتوفير النظارات الطبية وصرف الأدوية، وتستهدف الكشف على مئات الحالات، والتى يتم تنظيمها بمراكز الشباب، مضيفًا أن هناك مركزين شباب بمطوبس هى المنوطة باستقبال القوافل الطبية لهذا البروتوكول خلال شهر مايو الحالى وهما مركزى شباب "القنى، ومعدية مهدى"، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر للتنمية.
 

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