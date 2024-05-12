رفض يطلق ..النقض تؤيد أحكام السجن علي المتهمين بإنهاء حياة صيدلي حلوان

قضت محكمة النقض دائرة الأحد "ه‍" الجنائية برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بصيدلية حلوان على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية وزيادة مراقبة الشرطة خمس سنوات .

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق بمعاقبة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 آخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان.

وأحال النائب العام المتهمين السبعة محبوسين احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.