اتحاد القبائل العربية يعقد مؤتمًرا جماهيريا في الجيزة غدا

يعقد اتحاد القبائل العربية بمحافظة الجيزة مؤتمًرا جماهريًا حاشًدا لأعضاء الاتحاد بالمحافظة في الخامسة من مساء الإثنين المقبل وذلك بحضور عدد من قيادات الاتحاد

ورموزه .

وصرح المتحدث الرسمي للاتحاد أن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة يأتي تنفيًذا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد في ٢ مايو الماضي

برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد .



وأكد المتحدث أن المرحلة القادمة سوف تشهد تفعيًل دور الاتحاد في دعم المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات.