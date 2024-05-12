المجلس القومى للمرأة يستقبل وفد مكتبة الكونجرس الأمريكية

استقبل المجلس القومى للمرأة وفد مكتبة الكونجرس الأمريكية- مكتب القاهرة لزيارة المكتبة المركزية بالمجلس، بحضور الدكتور راستين زركر، مدير المكتب الإقليمي لمكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة والشرق الأوسط، وخالد رياض، رئيس قسم تزويد وفهرسة المنفردات، وندى سمير، أخصائي التبادل والإهداء بمكتبة الكونجرس - المكتب الإقليمي بالقاهرة.

وقد استعرضت منى خليل، مدير المكتبة المتخصصة بالمجلس، نشأة مكتبة المجلس، وأهم خدماتها، ومستفيديها الداخليين والخارجيين، وأنشطتها الثقافية، ومقتنياتها، وطرق تنمية هذه المقتنيات، وفهرس المكتبة الإلكتروني المتاح على شبكة الإنترنت عبر موقع المجلس القومي للمرأة وعبر موقع المجلس الأعلى لاتحاد الجامعات.

وأعرب زركر عن سعادته بالتواجد في مقر المجلس القومى للمرأة، وأثنى على التعاون القائم بين مكتبة المجلس وبين مكتبة الكونجرس الأمريكية مكتب القاهرة، الذي يُعدّ واحدًا من أوائل المكاتب الخارجية التي أنشأتها مكتبة الكونجرس خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن مكتبة الكونجرس في البداية تم إنشاؤها لدعم أعضاء الكونجرس الأمريكي للقيام بواجبهم ولكن مع مرور الوقت أصبحت مكتبة قومية، وأصبحت تهتم بتجميع جميع مطبوعات الجهات المختلفة لضمها لمقتنيات مكتبة الكونجرس ومن ضمنها مطبوعات المجلس القومي للمرأة.

وقال زركر إن المتخصصين من فريق عمل مكتبة الكونجرس - مكتب القاهرة يقومون بجمع الكتب التي يتم استقبالها من مختلف الجهات - ومنها مطبوعات المجلس القومي للمرأة – ومعالجتها وإجراء العمليات الفنية عليها، قبل عرضها للجمهور، كما يتم حفظها بأحدث الطرق والوسائل العلمية وادخالها على قاعدة البيانات، وإيداع نسخة منها بمكتبة الكونجرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

‎من جانبه، أكد خالد رياض أن موضوعات وقضايا المرأة أصبحت من أهم القضايا المطروحة على الساحة العالمية في السنوات الأخيرة، وهو سبب أساسي لتعزيز أوجه التعاون بين مكتبة المجلس ومكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة.

وأوضحت ندى سمير أن الأشهر القادمة ستشهد تعاونا مثمرا وبناءً في مجال التبادل والإهداء بين الجهتين بما يحقق الأهداف المرجوة في مجال خدمات المعلومات.

وخلال اللقاء، تم إهداء الدكتور راستين زركر العدد التذكاري من كتاب "إرادة سياسية شهادة للتاريخ"، لإيداع هذه النسخة ضمن مقتنيات مكتبة الكونجرس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويتضمن الكتاب شهادة للتاريخ بأقلام العديد من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والمسئولات ونائبات مجلسي الشيوخ والنواب، تتحدث عن إنجازات وجهود مصر لتمكين المرأة، كما يتضمن العدد التذكاري كلمات رئيس الجمهورية، الداعمة والمحفزة للمرأة، ومواقفه الإنسانية العديدة.

وقد أبدى فريق مكتب الكونجرس إعجابهم بالمقتنيات الفريدة والمميزة بمكتبة المجلس، مؤكدين دعم مكتبة المجلس خلال الأشهر المقبلة بعدد من الكتب المُهداة في مجال المرأة والموضوعات الأخرى ذات الصلة مجال اهتمام الباحثين والمتخصصين في مجال دراسات المرأة.

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