عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جامعة حلوان: مستعدون بشكل كامل لامتحانات نهاية العام الدراسي

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن استعداد جامعة حلوان التام لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، الذي جاء نتيجة العمل الجاد والاجتهاد في التحضير من خلال وضع خططاً محكمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفاعلية، وضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة، حيث قامت الجامعة بتجهيز القاعات الامتحانية بكل ما يلزم من مستلزمات، مع توفير الإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ الامتحانات، وتولى الجامعة اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة تعليمية مثالية وفرص متكاملة لنجاح الطلاب، وضمان تقديم أفضل الظروف لإجراء الامتحانات وضمان نجاح جميع الطلاب في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات في كليات جامعه حلوان تبدأ الامتحانات العملية والتخلفات خلال الشهر الحالى و ١٤ مايو بداية الامتحانات  و نهايتها ٢٩ يونيو الإمتحانات.

 كلية التجارة وإدارة الأعمال تبدأ ١٤ مايو، وتنتهي ٨ يونيو.
كلية التربية تبدأ ١٥ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.
كلية الحقوق تبدأ ١٥ مايو ،وتنتهي ٢٩ يونيو.
كلية الخدمة الإجتماعية تبدأ ١٦ مايو، وتنتهي ٢٧ يونيو.
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تبدأ ١٥ مايو ، وتنتهي ٩ يونيو.
كلية الصيدلة تبدأ ١٩ مايو ، وتنتهي ١٣ يونيو.
كلية العلوم تبدأ ١٦ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.
كلية التمريض تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ٢٣ يونيو. المعهد الفني للتمريض يبدأ ١٣ مايو وينتهي ١٣ يونيو.
الاقتصاد المنزلي تبدأ ٢٣ مايو، وينتهي ١٢ يونيو.
كلية التربية الرياضية بنات تبدأ ٢٥ مايو ، وتنتهي ١٣ يونيو.
كلية التربية الرياضية بنين تبدأ ٢٢ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو.
كلية التربية الفنية تبدأ ١١ مايو، وتنتهي ٨ يونيو. كلية التربية الموسيقية تبدأ ٨ مايو ، وتنتهي ٢٩يونيو.
كلية التكنولوجيا والتعليم تبدأ ٢٦ مايو ، وتنتهي ٢٦ يونيو.
كلية السياحة والفنادق تبدأ ٢٥ مايو وتنتهي ٢٤ يونيو.
كلية الفنون التطبيقية تبدأ ١٨ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو.
كلية الفنون الجميلة تبدأ ١١ مايو، وتنتهي ٣ يونيو.
كلية الهندسة بالمطرية تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ١٣ يونيو.
كلية الهندسة بحلوان تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ١٣ يونيو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

يوسف عدلي مربي النعام.. مصرع أصغر رجل أعمال بمصر في حادث سير

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

ترشيحاتنا

شكري: اتفاقية السلام هي الركيزة الأساسية في المنطقة لحفظ السلام والأمن

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أسوأ منه .. أردوغان: أساليب نتنياهو في الإبادة الجماعية ستثير غيرة هتلر

بشرى سارة للمصريين.. تبكير مرتبات يونيو 2024 والصرف في هذا الموعد

وزير الخارجية: نعمل على توثيق العلاقات مع دولة سلوفينيا

ضياء السيد يكشف عن حارس الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال افريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا .. بديل الجبنة الموتزريلا للبيتزا

فى ذكراه| نجوم جسدوا شخصية إستيفان روستى.. وقصة إصابة زوجته بالجنون

احذر شرائها.. 6 سيارات تفقد قيمتها بسرعة البرق

بدون فيروس أو سرطان.. الإرشاد البيطري تكشف مفاجأة عن حشرات السمك المنتشرة

فيديو

20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-