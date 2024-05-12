عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملك إسماعيل تحصد برونزية كأس العالم للخماسي الحديث في بلغاريا

صدى البلد

توجت ملك إسماعيل، لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في بلغاريا خلال الفترة من 7 وحتى 13 مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.


وتمكنت ملك إسماعيل بالفوز بالميدالية البرونزية، بعدما حلت في المركز الثالث برصيد 1379 نقطة، وحصدت لاعبة المجر بلانكا جوزي الميدالية الذهبية برصيد 1400 نقطة، بينما حققت لاعبة بريطانيا جيسيكا فارلي الميدالية الفضية برصيد 1396 نقطة، وحصلت سلمي عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني على المركز الـ 10 محققة 1349 نقطة.


وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلًا من: محمد الجندي، مهند شعبان، معتز وائل، هايدي عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، وملك خالد.


ويترأس بعثة المنتخب المصري في بلغاريا، عمرو شمس عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: رؤوف حسام وعبد الرحمن عيسى مديرين فنيين، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة ، محمد الصباحي ومحمد غيث وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح، خالد السنباطي مدير فني الفروسية، هشام سليمان مدير فني الجري، إبراهيم سكر مدير فني الرماية، يوسف حسن أخصائي العلاج الطبيعي ، محمد خاطر أخصائي المكملات الغذائية.


يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.


وتكمن أهمية البطولة كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.


يذكر أن البطلة المصرية ملك إسماعيل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث تمكنت من التأهل إلى أولمبياد باريس وذلك بعد التتويج بذهبية نهائي البطولة الأفريقية التي أقيمت على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر في شهر سبتمبر الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصدر رفيع المستوى: السيسي يتابع عن كثب تطورات الاوضاع في غزة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

ترشيحاتنا

هذا الأمر يزيد اليقين بالله وفيه خيرا الدنيا والآخرة.. داوم عليه

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

محامي ضحية عصام صاصا يفجر مفاجأت في طلب رسمي للنيابة

ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بـ 16 مليون جنيه

الكشف عن قائد لواء رفح في حركة حماس| صور جديدة

مهلة لشهر سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة للأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي في البحرين تثير السوشيال ميديا

الزمالك في ورطة وجوميز محتار في مركزين.. تفاصيل خطة الأبيض لمواجهة نهضة بركان

فستان جريء.. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

على العجلة.. كارول سماحة تبهر متابعيها | شاهد

فيديو

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

تحذير من حالة الطقس وأشعة الشمس الأخطر.. اعرف التفاصيل

قررت الاعتزال.. عزة لبيب تكشف سر اختفاء ليلى طاهر

3 أطنان فضة و16 كيلو ذهب.. السيسي يفتتح تطوير مسجد ومقام السيدة زينب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-