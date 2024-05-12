ملك إسماعيل تحصد برونزية كأس العالم للخماسي الحديث في بلغاريا

توجت ملك إسماعيل، لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في بلغاريا خلال الفترة من 7 وحتى 13 مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.



وتمكنت ملك إسماعيل بالفوز بالميدالية البرونزية، بعدما حلت في المركز الثالث برصيد 1379 نقطة، وحصدت لاعبة المجر بلانكا جوزي الميدالية الذهبية برصيد 1400 نقطة، بينما حققت لاعبة بريطانيا جيسيكا فارلي الميدالية الفضية برصيد 1396 نقطة، وحصلت سلمي عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني على المركز الـ 10 محققة 1349 نقطة.



وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلًا من: محمد الجندي، مهند شعبان، معتز وائل، هايدي عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، وملك خالد.



ويترأس بعثة المنتخب المصري في بلغاريا، عمرو شمس عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: رؤوف حسام وعبد الرحمن عيسى مديرين فنيين، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة ، محمد الصباحي ومحمد غيث وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح، خالد السنباطي مدير فني الفروسية، هشام سليمان مدير فني الجري، إبراهيم سكر مدير فني الرماية، يوسف حسن أخصائي العلاج الطبيعي ، محمد خاطر أخصائي المكملات الغذائية.



يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.



وتكمن أهمية البطولة كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.



يذكر أن البطلة المصرية ملك إسماعيل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث تمكنت من التأهل إلى أولمبياد باريس وذلك بعد التتويج بذهبية نهائي البطولة الأفريقية التي أقيمت على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر في شهر سبتمبر الماضي.