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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استمرار فعاليات الملتقي الأول لأعضاء مراكز شباب مصر

صدى البلد

بدأت فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مراكز شباب محافظات الجمهورية والذي يقام خلال الفترة من ١٠ إلى ١٤ مايو ٢٠٢٤.


وبدأ اليوم الثاني للملتقي بمحاضرة عن "شباب الأمل طريقنا نحو غدٍ أفضل" للكاتبة مها سالم مدير تحرير الأهرام، تناولت خلالها وسائل تمكين الشباب وخلق فرص حقيقية لهم ومفهوم العدالة بين الفرص المتاحة للشباب والفرص المتاحة للفتيات في إطار العمل المشترك كما أدارت جلسة نقاشية مع الشباب للتعرف علي التحديات التي تواجه الشباب ووسائل التغلب عليها .


وفي الجلسة الثانية والتي حاضر فيها الدكتور عبد الرحمن ناجي باحث اقتصادي، تحدث عن "استخدام العلم لتطوير البرامج وتعظيم الأثر "، وشرح طرق استخدام الوسائل العلمية في التخطيط وكيفية استخدام البيانات دون تحيّز للحصول على نتائج حقيقية ملموسة . 


وفي الجلسة الرابعة تناول النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ملف حقوق الإنسان، واستعرض آليات تنظيم معايير حقوق الإنسان ومنظومة حقوق الإنسان في مصر ودور المجالس والهيئات ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق المواطنين .


واختتمت فعاليات اليوم بورش عمل في تصميم الملابس وصناعة الشموع .


يذكر أن الملتقي يهدف إلى تثقيف أعضاء مراكز الشباب في مصر اجتماعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا، بهدف تحقيق مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

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