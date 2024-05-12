مصر تفضح أكاذيب إسرائيل : لا صحة للتنسيق مع جيش الاحتلال بشأن السيطرة على رفح والانسحاب شرط دخول المساعدات

على مدار الأيام الأخيرة خاضت مصر معركة هامة لحث كافة الأطراف في الأزمة الفلسطينية على التمسك بالمسار التفاوضي وإنجاحه لكن اسرائيل عملت من جانبها على إفشال المفاوضات والتصعيد وعملت على السيطرة على معبر رفح وهو ما اتخذت مصر موقفا قويا للرد عليه حيث أعلنت بشكل واضح رفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح كما حملت مصر إسرائيل "المسؤولية عن تدهور الوضع في قطاع غزة .

ويأتي الموقف المصري ليؤكد أن مصر لن تسمح بأي تجاوزات أو انتهاكات تؤثر على سيادتها أو تزعزع أمنها واستقرارها، وفور اتخاذ مصر هذا القرار بدأت اسرائيل في نشر أكاذيبها حيث ادعت أن عملية رفح والسيطرة على المعبر جاءت بالتنسيق مع مصر .

أكاذيب إسرائيل

وواصلت إسرائيل نشر أكاذيبها ردا على المواقف المصرية وفرض مصر لإرادتها حيث صرح مسؤول إسرائيلي كبير أنه كان هناك تنسيق مع مصر قبل السيطرة على معبر_رفح، لكن الحكومة المصرية تراجعت عن التنسيق بعد مشاهد الدبابات وهو الأمر الذي نفته مصادر مصرية رفيعة المستوى .

مصر تفضح أكاذيب اسرائيل :



ومن جانبها قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر_رفح .



وحذرت مصر إسرائيل من أن تصعيداتها قد توقف تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة مشددة على أنها لن تتراجع حتى تسحب إسرائيل دباباتها وقواتها من رفح وأنها تحمل إسرائيل المسئولية عن تدهور حياة ملايين الفلسطينيين وتعريضهم للخطر .

وقالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، السبت، نقلاً عن مسؤول كبير، أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح "بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول".

كما حملت مصر إسرائيل "المسؤولية عن تدهور الوضع في قطاع غزة"، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية. وحذرت إسرائيل من أن هذا قد يوقف تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تسحب إسرائيل دباباتها وقواتها من رفح، حسبما صرح مسؤول مصري لشبكة CNN يوم السبت.

وأضاف المسؤول أن "مصر تعتقد أن الشاحنات بحاجة إلى المرور عبر الآليات الفلسطينية ولن تتمكن من ضمان سلامة الشاحنات لأنه من المحتمل أن تكون مستهدفة من قبل الفصائل الفلسطينية أثناء محاولتها استهداف الإسرائيليين".

وتواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعليق.

وسيطرت القوات الإسرائيلية على المعبر مطلع الأسبوع الجاري. وكان نحو ربع المساعدات التي وصلت إلى غزة في الأسابيع الأخيرة تأتي عبر معبر رفح.

والجدير بالذكر منذ اندلاع الأزمة في غزة والتي دخلت شهرها السابع لم تنقطع أو تتوقف جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني على كافة المستويات والحفاظ على حقوقه كما عملت مصر على وقف مخططات التهجير من الجانب الإسرائيلي .

وكانت مصر حريصة طوال الفترة الماضية على إدخال أكبر قدر من المساعدات للجانب الفلسطيني عبر معبر رفع الذي أبقته مصر مفتوحا على مدار ٢٤ ساعة وذلك رغم التعنت من الجانب الإسرائيلي .

