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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لجمباز الترامبولين لتتويجه ببطولة أفريقيا بتونس

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، بعد تتويج منتخب مصر تتوج بقب بطولة أفريقيا لجمباز الترامبولين بتونس.


وحصل المنتخب على المركز الأول بالترتيب العام في بطولة أفريقيا لجمباز الترامبولين والتي أقيمت بتونس برصيد 13 ميدالية (10 ذهب - 1 فضة - 2 برونز)، وبطاقة التأهل على مستوي الفردي لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤، وذلك للاعبة ملك حمزة.


وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهدت المنظومة الرياضية العديد من النجاحات، وكذلك حرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

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