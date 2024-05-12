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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطر للطاقة تستحوذ على حصة في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية

صدى البلد

قالت شركة قطر للطاقة الحكومية، يوم الأحد، إنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على حصة في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها وقعت اتفاقية مع شركة إكسون موبيل تستحوذ قطر للطاقة بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتي "القاهرة" و"مصري" البحريتين قبالة سواحل مصر.

بينما ستحصل إكسون موبيل، وهي المشغل للمنطقتين، على الحصة المتبقية البالغة 60%.

 

ولم يُذكر في البيان قيمة الاتفاقية، لكن الشركة قالت إنها ستخضع للموافقات الحكومية الرسمية.

وقطر للطاقة هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتعمل الشركة على التوسع في عمليات الاستكشاف الدولية، فيما تنفذ محليا مشروعات توسعة لرفع إنتاج الدولة الخليجية من الغاز الطبيعي المسال.

وكانت إكسون موبيل مُنحت حقوق الاستكشاف في منطقتي القاهرة ومصري في يناير 2023.

وتبلغ مساحة المنطقتين حوالي 11,400 كيلومتر مربع في مياه تتراوح أعماقها بين 2,000 إلى 3,000 متر.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في بيان الشركة الأحد، إن قطر للطاقة ستعمل مع كل من إكسون موبيل، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في هذه المنطقة.

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