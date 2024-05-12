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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الرعاية الصحية" تطلق برنامج "Guide Wave 4" لاستعراض أحدث تقنيات تشخيص "السكري"

صدى البلد

 أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات برنامج Guide Wave 4، لاستعراض أحدث الأساليب والتقنيات في تشخيص مرض السكري، وذلك بالتعاون مع جمعية "SHEDA" الطبية المعنية بالغدد الصماء والسكري، وتحت شعار «سيطر على السكر».

وذكرت الهيئة أنه تم انطلاق فعاليات الورش العلمية والمحاضرات العلمية بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى من البرنامج .. لافتة إلى أنه من المقرر أن تمتد فعاليات البرنامج إلى محافظتي الإسماعيلية والأقصر خلال هذا العام وباقي المحافظات تباعًا. 


وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي ارتكز على مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات متعددة، تشمل تدريب الأطباء والممرضين حول أحدث الطرق والتقنيات في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري، وكذلك تنظيم ورش عمل تطويرية للمديرين الطبيين والإداريين في المستشفيات والمراكز الصحية لتحسين إدارة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المرضى.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ، أن الهدف من البرامج التدريبية هو تبادل المعرفة وثقل خبرات مقدمي الخدمة الصحية من مختلف التخصصات لتعزيز التعاون وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية للمتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال إن الهدف من البرامج التدريبية وورش العمل والأيام العلمية التي تطلقها الهيئة، هو الوقوف على آخر المستجدات الطبية والتعرف على البروتوكولات العلاجية المحدثة وهو ما يضمن الارتقاء بمستوى الكوادر الطبية كونهم أثمن مورد لدى الهيئة، ومن ثَم الارتقاء بمستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يسهم بدوره في بناء قطاع صحي متطور ومتكامل يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

وشارك ببرنامج GUIDE Wave4 تحت شعار "سيطر على السكر" بمحافظة بورسعيد نخبة من الخبراء والقامات العلمية، من خلال جلسات عملية وورش عمل مكثفة لتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج، وذلك تحت إشراف وتنسيق إدارة الفعاليات والهوية البصرية بهيئة الرعاية الصحية وبالتعاون مع إدارة التدريب والتطوير بالهيئة، حيث تسهم إقامة مثل هذه الفعاليات في تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصحي وهو ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال توفير تدريبات عملية ونظرية في مختلف المجالات الطبية والإدارية. 

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