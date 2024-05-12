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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 6 سنوات لـ 3 متهمين ‏بحيازة 8 كيلو حشيش

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في مصر القديمة، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين  بالاتجار في المواد المخدرة، وعثر  بحوزتهم 8 كيلو من مخدر الحشيش، وأسلحة بيضاء.


المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبدالغفار النجار وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور الأستاذ عبدالظاهر كامل وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر. 

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