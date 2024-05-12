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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 2.2 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

صدى البلد

تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية من ضبط طنين و250 كيلو جراما من الدقيق البلدي المدعم قام تاجر بتهريبها وتخزينها لبيعها في السوق السوداء بمركز بلبيس.

وقالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن - في بيان اليوم إنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب بتكثيف الحملات على الأنشطة التجارية المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، شنت إدارة تموين بلبيس حملة تفتيشية رقابية بقرية "حفنا"؛ أسفرت عن ضبط 45 شيكارة من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز المدعم، زنة كل منها 50 كيلو جراما بإجمالي 2 طن و250 كيلوجراما، قام تاجر بتهريبها وتخزينها داخل مخزن بجوار مقابر القرية، وتمت مصادرة المضبوطات وتسليمها بمستودع شركة مطاحن شرق الدلتا، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.


في سياق آخر.. تفقد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية المهندس علي عبدالرؤوف اليوم  امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2024، بعدد من المدارس بإدارة غرب الزقازيق التعليمية؛ للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان. 
وتابع وكيل الوزارة سير وانتظام العمل داخل اللجان واطمأن على جودة طباعة الورقة الامتحانية، ووجه بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، وتأمين كنترولات المدارس، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض، مع توفير الراحة بشكل دائم للطلاب ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة والمناخ الملائم؛ بهدف خروج الامتحانات بشكل لائق يتيح للطلاب أداءها بيسر وسهولة.
وقال عبد الروؤف إن مديرية التربية والتعليم حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مؤكداً انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني (دور مايو) على مستوى الإدارات التعليمية لليوم الرابع، وأن الامتحانات سارت في أجواء هادئة وآمنة وجاءت الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوى من أعمال الامتحانات.

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