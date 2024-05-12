لوموند تبرز التاريخ الاستراتيجي لمعبر رفح منذ 1948

سلط تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، اليوم الأحد، الضوء علي معبر رفح وأهميته علي مر التاريخ مما جعله المنفذ الوحيد لسكان أهالي غزة الحر من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وشهد معبر رفح، البوابة التي تقف على مفترق الطرق بين الإمبراطوريات، نصيبها من الغزاة يأتون ويذهبون: منهم علي سبيل المثال الفرنسي نابليون بونابرت، والجنرال البريطاني إدموند اللنبي، وآخرين.

وفي يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري، اقتحمت دبابات الجيش الإسرائيلي وأعلنت سيطرتها واحتلالها على المعبر الحدودي مع مصر. فيما يلي نظرة إلى جزء من التاريخ الحافل بالأحداث للمدينة التي لعبت دورًا رئيسيًا في النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948.

1906: الحدود بين فلسطين العثمانية ومصر تحت الحكم البريطاني

يعود تاريخ الحدود بين مصر وفلسطين إلى عام 1906. وفي الأول من أكتوبر من ذلك العام، وقع ممثلون عن بريطانيا والباب العالي (في إشارة إلى مقر الحكومة العثمانية في إسطنبول) – القوى التي كانت تسيطر على المنطقتين – اتفاقية حدود.

وكان الانفصال بين ولاية فلسطين العثمانية ومصر الخاضعة للاستعمار البريطاني يمتد من رفح على البحر الأبيض المتوسط ​​إلى طابا على البحر الأحمر.

على الورق، تم تقسيم رفح إلى قسمين، لكن القبائل البدوية كانت لا تزال قادرة على التجول من جانب إلى آخر.

وكان غزو القوات المسلحة البريطانية لفلسطين في عام 1917، على حساب القتال العنيف في غزة، سبباً في تسليط الضوء على الطبيعة الاصطناعية لهذه الحدود، التي كانت في الأساس عبارة عن خط في الرمال.

1948: الاحتلال

خلال الحرب الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وفي أعقاب الانسحاب البريطاني من فلسطين وإعلان دولة الاحتلال، إسرائيل، تأسيسها، كانت منطقة غزة آخر معقل ضد القوات الصهيونية.

وتحت ضغط من لندن وواشنطن، قرر ديفيد بن جوريون، الأب المؤسس للدولة اليهودية المحتلة، عدم مهاجمة المنطقة التي تدافع عنها القوات المصرية.

غزة: صناعة قنبلة موقوتة

وانسحبت الوحدة التي ضمت الضابط الصاعد جينها الشجاع جمال عبد الناصر إلى القاهرة عبر رفح. مما أدت الهدنة الإسرائيلية المصرية الموقعة في 7 يناير 1949 إلى إنشاء قطاع غزة، وهو منطقة ساحلية ضيقة يسكنها 80 ألف نسمة و200 ألف لاجئ فلسطيني تم تهجيرهم قسرًا بالقوة من منازلهم التي استولي عليها المستوطنيين الصهاينة.

وأصبحت مصر، التي رفضت بسط سيادتها علي قطاع غزة وسكانها، هو المسؤول الافتراضي عن القطاع.

1967: علامة فارقة بين منطقتين محتلتين

في 5 يونيو 1967، بداية حرب النكسة، احتل الجيش الإسرائيلي وسيطر على جنوب قطاع غزة خلال ساعات قليلة. وانتهت الحرب في 10 يونيو بالنكسة واحتلال قطاع غزة، والضفة الغربية ومرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء.