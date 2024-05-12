بسبب ما تفعله إسرائيل بغزة.. متظاهرون يهاجمون الحكومة الألمانية

خرج المئات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى شوارع برلين لإظهار التضامن مع شعب غزة، وكذلك لمطالبة حكومتهم بالتوقف الفوري عن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتجمع المتظاهرون في ساحة أورانينبلاتز قبل السير في شوارع العاصمة حيث أمكن رؤيتهم وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام ويحملون لافتات تحمل شعارات مثل "إذا كنت لا تزال تقف إلى جانب إسرائيل بعد 75 عامًا و218 يومًا من الإبادة الجماعية ومن عدم وقف إطلاق النار والآن فلسطين حرة".

وطالب المتظاهرون "أرجو أن تستيقظوا على ما تفعله إسرائيل في غزة، إنها كارثة، نحن جميعا هنا في الشوارع حتى نتمكن من إخبار الحكومة والمستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الخارجية الألماني أنه من فضلكم توقفوا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة".

وأعرب آخرون عن مناصرتهم لفلسطين، مؤكدين أن الحكومة لعبت دورًا في تصعيد الصراع من خلال وقوفها إلى جانب إسرائيل واتباع بعض الدول الغربية في تزويد تل أبيب بالسلاح.

وذكروا "لا يمكن أن يكون هناك سلام إلا إذا كانت هناك عدالة وحكومتنا كما تعلمون وقفت بشكل أعمى مع إسرائيل في كل مرة في التاريخ، وهذا لا يؤدي إلى السلام، لقد أدى هذا دائمًا إلى تصعيد الوضع والآن انتهى بنا الأمر هنا نحن بحاجة إلى السلام".