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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النواب يقر موازنة الأعلى لتنظيم الإعلام.. وكرم جبر يشيد بدور الدولة في دعم المنظومة

صدى البلد

 

وافق مجلس النواب على إقرار مشروع موازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للعام المالي 2024/2025.


جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة د. درية شرف الدين، وبحضور الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والنائب نادر مصطفى، وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة.


أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على الإعلام المصري وتسانده بقوة، مضيفًا أن الصحافة المصرية باقية وصامدة بسبب دعم الدولة لها، ووقوفها خلفها ودعمها ماديًا ومعنويًا للحفاظ على استمرارها.


وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقع بروتوكول تعاون إعلامي مع المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور رئيسي وزراء البلدين، وذلك لفتح آفاق جديدة من التعاون الإعلامي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم توقيع بروتوكولات أخرى مع المملكة العربية السعودية وروسيا.


وحول تنظيم الإعلانات الطبية، أكد رئيس الأعلى للإعلام، أن هناك قانونًا تم إعداده بالفعل من خلال لجنة مكونة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارتي العدل والصحة وهيئة الدواء المصرية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، مضيفًا أن القانون موجود حاليًا في هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن المجلس أعد استراتيجية إعلامية ضمن التقرير السنوي للمجلس، وتضمنت عدة بنود يأتي على رأسها الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي والترويج للمبادرات والمشروعات القومية، ومفهوم الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية، وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وقضايا الوعي، ومواجهة الشائعات ورفع الوعي المجتمعي.


بجانب ذلك، تولي الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا بقضايا الأطفال والمرأة والشباب، والجمهورية الجديدة، وحماية المنافسة والملكية الفكرية، وترشيد الاستهلاك، ورفع الوعي حول الأزمات الاقتصادية التي تمر بها بلدان العالم أجمع، ومواجهة فوضى الإعلانات الطبية، والتعاون العربي، وأخيرًا تدريب وتثقيف الإعلاميين والصحفيين.

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