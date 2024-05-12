وول ستريت جورنال: سيطرة إسرائيل على رفح لن تقضي على حماس

كتائب القسام تدك تحشدات العدو

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن محللين قولهم أنه من غير المرجح أن تؤدي سيطرة إسرائيل على رفح إلى توجيه ضربة تكتيكية قوية لحماس.

وذكرت وول ستريت جورنال استنادًا لرأي المحللين أن عودة القتال في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع تظهر احتفاظ حماس بقدراتها القتالية.

وقالت كتائب القسام: أن "مجاهدينا أسقطوا قذيفة مضادة للدروع بطائرة مسيرة على دبابة ميركافا شرق مخيم جباليا شمال غزة ما أدى لاشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.

وسبق وذكرت القسام أنها استهدفت دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقالت أنها قامت بدك تجمعات لقوات العدو شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف هاون.