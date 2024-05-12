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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الأوكراني متوتر من تأخر الدعم الغربي.. بوتين يغتنم الفرصة لضرب خاركيف

صدى البلد

أعادت روسيا إشعال جبهة رئيسية في صراعها المستمر مع أوكرانيا، مستهدفة مدينة خاركيف الشمالية الشرقية في محاولة لزيادة الضغط على موارد كييف العسكرية المنهكة بالفعل. ويمثل الهجوم، الذي تميز بوابل شرس من المدفعية والغارات الجوية، أهم توغل في شمال شرق أوكرانيا منذ سنوات، مما يهدد بتصعيد الصراع إلى آفاق جديدة من الدمار.

وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، بينما تكافح القوات الأوكرانية لصد الهجوم الروسي، فإن توقيت الهجوم لا يمكن أن يكون أكثر خطورة. ومع مكاسب القوات الروسية بالفعل في منطقة دونباس الشرقية، فإن سقوط المعاقل الرئيسية مثل تشاسيف يار يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التقدم، مما يعرض مدن مثل كراماتورسك للخطر ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

ومما يزيد من خطورة الوضع تأخر تسليم المساعدات العسكرية الغربية الحيوية لأوكرانيا. وعلى الرغم من أشهر من المداولات، فإن موافقة الولايات المتحدة على حزمة مساعدات كبيرة لم تتحقق إلا في الآونة الأخيرة، مما ترك القوات الأوكرانية ضعيفة ويعاني من نقص الإمدادات في مواجهة العدوان الروسي. ويؤكد هذا الفشل في تقديم الدعم في الوقت المناسب على الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، تتجلى الميزة الاستراتيجية التي تتمتع بها روسيا في استعدادها لحشد الموارد والتحايل على العقوبات الغربية من أجل دعم عملياتها العسكرية. ومع وجود ترسانة هائلة تحت تصرفها، بما في ذلك مخزونات الحقبة السوفييتية والدعم من دول أخرى مثل إيران وكوريا الشمالية، تحتفظ روسيا بميزة هائلة على نظيراتها الأوكرانية.

إن أهمية خاركيف كهدف لا تضيع في سياق أهداف روسيا بعيدة المدى. وبعد أن سعت سابقًا للاستيلاء على العاصمة الإقليمية خلال غزوها واسع النطاق في عام 2022، لا تزال قوات بوتين غير رادع في سعيها للهيمنة، وتصعيد الأعمال العدائية في المنطقة بضربات مدفعية وصاروخية لا هوادة فيها.

ومع اشتداد الصراع وتزايد الخسائر في أرواح المدنيين، يواجه المجتمع الدولي اختبارا حاسما لالتزامه بدعم السلام والاستقرار في المنطقة. ومع أن مصير أوكرانيا أصبح على المحك، فإن الأمر يتطلب بذل جهود دبلوماسية عاجلة لتهدئة التوترات ومنع المزيد من إراقة الدماء في هذا الصراع المدمر الذي طال أمده.

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