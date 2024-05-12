مدير الثقافي الكوري: القمة الأفريقية الكورية مبادرة لدعم العلاقات مع دول القارة

قال مدير المركز الثقافي الكوري أوه سونج هو، إن الفترة الحالية تشهد زخما فى التبادل الاقتصادي والثقافي والتعليمي بين مصر وكوريا حيث بدأت العلاقات الكورية المصرية قبل تدشين السفارة الكورية منذ ثلاثين عاما .



وتابع مدير المركز الثقافي الكوري خلال الإعلان عن فعاليات أسبوع الثقافة الكورية في مصر إن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل علي التواصل بشكل كبير عبر نشر الأحداث الثقافية عبر المنصات.

واضاف سونج هو، أنه لدي الشباب اهتمام كبير بالثقافة الكورية وأيضا الدراما لافتا إلي أن هناك توافد عدد كبير من الطلاب لمعهد تعليم اللغة الكورية خاصة أنه لا يوجد سوي قسمين لتعليم اللغه الكورية فى جامعة عين شمس وأيضا جامعة أسوان.

وأكد مدير المركز الثقافي الكوري أنه يتم السعي لتدشين معهد لدراسة اللغة الكورية داخل الجامعات وعليه سيتم تقديم دراسة ومذكرة تفاهم مع بعض الجامعات حتي يتم تنفيذ الأمر خلال العام الحالي أو القادم .

وأشار إلى أن الطلبة المصريين لديهم اهتمام باللغات الأمر الذي ظهر جليا فى مسابقة اللغة الكورية حيث أنها شهدت مشاركة كبيرة من الطلاب المصريين.



وأكد أن معهد اللغة الكورية لا يوفر فقط تعليم اللغة ولكن أيضا يتم توفير فاعليات وورش خاصة بالترجمة والأدب وتم دعوة كتاب لتقديم ورش للطلبة لتطوير أنفسهم .

وأوضح أنه من المقرر تنظيم أسبوع الثقافة الكورية مرتين خلال هذا العام وذلك احتفالا بمرور 10 سنوات، مؤكد أن أسبوع الثقافة يعمل على تقريب وجهات النظر وأيضا يساهم فى زيادة التفاهم مابين الثقافتين المصرية والكورية وأيضا بين الشعبين .



وفيما يخص القمة الأفريقية الكورية والتي ستقام فى يونيو قال مدير المركز الثقافى الكوري إن القمة مبادرة لكل الدولة الأفريقية من أجل تعزيز التبادل بين كوريا والدول الأفريقية مؤكدا أن مصر من ضمن المدعوين فى القمة ، لافتا إلي تطوير التعاون المستمر بين افريقيا وكوريا .



وأكد سونج هو، إن المركز الثقافي الكوري سيكون من بين الأطراف المعنية من أجل الترابط الفعال بين كوريا ودول القارة السمراء ، مشيرا إلي أن القمة الأفريقية الكورية بداية لعلاقات وتبادل خلال الفترة القادمة وستكون مصر ممثلة لمنطقة الشرق الأوسط خاصة أنها ذات دور فاعل فى المنطقة العربية .

وأشار إلي أن هناك خطط قيد الدراسة من أجل إنشاء لجامعة كورية فى مصر مؤكدا أنه فى حال نجاح تنفيذ تلك المبادرة سيكون هناك خطط لتنفيذ خطط تعليمية أخري .