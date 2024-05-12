عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير الثقافي الكوري: القمة الأفريقية الكورية مبادرة لدعم العلاقات مع دول القارة

المركز الثقافي الكوري
المركز الثقافي الكوري

قال مدير المركز الثقافي الكوري أوه سونج هو، إن الفترة الحالية تشهد زخما فى التبادل الاقتصادي والثقافي والتعليمي بين مصر وكوريا حيث بدأت العلاقات الكورية المصرية قبل تدشين السفارة الكورية منذ ثلاثين عاما .


وتابع مدير المركز الثقافي الكوري خلال الإعلان عن فعاليات أسبوع الثقافة الكورية في مصر إن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل علي التواصل بشكل كبير عبر نشر الأحداث الثقافية عبر المنصات.

واضاف سونج هو، أنه لدي الشباب اهتمام كبير بالثقافة الكورية وأيضا الدراما لافتا إلي أن هناك توافد عدد كبير من الطلاب لمعهد تعليم اللغة الكورية خاصة أنه لا يوجد سوي قسمين لتعليم اللغه الكورية فى جامعة عين شمس وأيضا جامعة أسوان.

وأكد مدير المركز الثقافي الكوري أنه يتم السعي لتدشين معهد لدراسة اللغة الكورية داخل الجامعات وعليه سيتم تقديم دراسة ومذكرة تفاهم مع بعض الجامعات حتي يتم تنفيذ الأمر خلال العام الحالي أو القادم .

وأشار إلى أن الطلبة المصريين لديهم اهتمام باللغات الأمر الذي ظهر جليا فى مسابقة اللغة الكورية حيث أنها شهدت مشاركة كبيرة من الطلاب المصريين.


وأكد أن معهد اللغة الكورية لا يوفر فقط تعليم اللغة ولكن أيضا يتم توفير  فاعليات وورش خاصة بالترجمة والأدب وتم دعوة كتاب لتقديم ورش للطلبة لتطوير أنفسهم .

وأوضح أنه من المقرر تنظيم أسبوع الثقافة الكورية مرتين خلال هذا العام وذلك احتفالا بمرور 10 سنوات، مؤكد أن أسبوع الثقافة يعمل على تقريب وجهات النظر وأيضا يساهم فى زيادة التفاهم مابين الثقافتين المصرية والكورية وأيضا بين الشعبين .


وفيما يخص القمة الأفريقية الكورية والتي ستقام فى يونيو قال مدير المركز الثقافى الكوري إن القمة مبادرة لكل الدولة الأفريقية من أجل تعزيز التبادل بين كوريا والدول الأفريقية مؤكدا أن مصر من ضمن المدعوين فى القمة ، لافتا إلي تطوير التعاون المستمر بين افريقيا وكوريا .


وأكد سونج هو، إن المركز الثقافي الكوري سيكون من بين الأطراف المعنية من أجل الترابط الفعال بين كوريا ودول القارة السمراء ، مشيرا إلي أن القمة الأفريقية الكورية بداية لعلاقات وتبادل خلال الفترة القادمة وستكون مصر ممثلة لمنطقة الشرق الأوسط خاصة أنها ذات دور فاعل فى المنطقة العربية .

وأشار إلي أن هناك خطط قيد الدراسة من أجل إنشاء لجامعة كورية فى مصر مؤكدا أنه فى حال نجاح تنفيذ تلك المبادرة سيكون هناك خطط لتنفيذ خطط تعليمية أخري .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

هل يزور قيادات العالم البرازيل بالدراجات فى COP30 ؟.. تعرف على المدن المحظور بها قيادة السيارات

غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة

مدبولي: علينا استقطاب واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف

وسط التوترات.. قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لبحث آخر التطورات بغزة

رضا حجازي: الإقبال على التعليم الفني زاد والقيادة السياسية مهتمة بتطويره

الحكومة تعلن استهداف الوصول بأعداد السياح لـ50 مليون سنويا بمشاركة القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جو في منتهى الجمال.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره

أنباء عن تغريمه.. هل يتسبب الشناوي في أزمة بالأهلي قبل لقاء الترجي؟

حدث مفاجئ في منزل الفنان محمد علي رزق.. إيه اللي حصل؟

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها

فيديو

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-