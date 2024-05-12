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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ يومين.. جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط برتبة كبيرة في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابط برتبة كبيرة في قطاع غزة منذ يومين. 

وأوضح بيان لجيش الاحتلال أن الضابط يدعى الأدميرال يوغيف بار شيشيت، نائب رئيس وحدة المراقب المالي في مؤسسة الدفاع، وقالت إنه “أصيب بجروح متوسطة يوم الجمعة في قطاع غزة”، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.'

وأصيب بارشيشت في نفس اليوم الذي قُتل فيه خمسة جنود إسرائيليين في منطقة الزيتون بغزة.

كان أربعة من الخمسة رقباء يبلغون من العمر 19 عامًا قتلوا في انفجار عبوة ناسفة.

وقتل 272 جنديا إسرائيليا داخل غزة منذ بدء العمليات البرية هناك.

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