نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.. مهيب عبدالهادي يدعم لاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي، رسالة دعم لنادى الزمالك، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في مبارة الذهاب بالدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية 2024.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "كل التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان 🙏"

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وتنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.