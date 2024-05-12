أحمد شوبير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان الليلة

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لجماهير نادى الزمالك، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2024.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "كل التوفيق لنادى الزمالك في مواجهة نهضة بركان مساء اليوم بذهاب نهائي الكونفدرالية 🏆🏹"

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وتنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.