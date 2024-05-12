نتيجة إيجابية.. تعليق خالد الغندور على مباراة الزمالك ونهضة بركان

علق الاعلامي خالد الغندور علي مباراة اليوم بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكنفدرالية .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:" إن شاء الله الزمالك يعمل مباراة كبيرة و يرجع بنتيجة إيجابية ".



وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وتنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.